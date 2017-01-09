Haber: Kasım ŞAHİN

Sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılan ve kulaktan kulağa giden “Bolu’da canlı bomba var” söylemleri, halkı kısa sürede tedirgin ederken, gerçek ise kısa bir zaman sonra ortaya çıktı. Söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komuta’nın hemen Vali Aydın Baruş’un makamına çağrıldı.

Burada yapılan durum değerlendirmesinde fotoğrafını yayınladığımız kişinin canlı bomba olmadığı, terör örgütü PKK militanı olduğu, TEM, KOM, İstihbarat ve Güvenlik Şube ekipleri tarafından teröristin aranması ve yakalanması çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, Bolulu vatandaşların fotoğrafta görülen bu teröristi görenlerin mutlaka 155 Polis İmdat hattına bilgi vermesini istedi.