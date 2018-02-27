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27 Şubat 2018 Salı
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    • Canlı Bowling harikaymış

    Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Kartalkaya’da misafirlerini eğlendirmek isteyen oteller farklı etkinliklere imza atıyor. Kayak severler tarafından beğenilen Canlı Bowling etkinliği sık sık tekrarlanıyor.

    27 Şubat 2018 Salı 08:07
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    Canlı Bowling harikaymış

    Bolu’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış tatili için her yıl binlerce kişinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi, 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 10 Aralık tarihinden beridir misafirlerini ağırlıyor. Önemli günlerde tatilciler için farklı etkinliklerin de düzenlendiği Kartalkaya’da hizmet veren oteller Canlı Bowling etkinliği gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl başlatılan Canlı Bowling etkinlikleri misafirler tarafından ilgi görünce sık sık tekrarlanmaya başladı. Etkinlik kapsamında 3 metre yüksekliğinde şeffaf topların içine giren tatilciler metrelerce yuvarlandıktan sonra 2,5 metrelik lobutları devirmeye çalıştılar. Tatil için Kartalkaya’ya gelen binlerce kişinin izlediği ve keyifli anların yaşadığı ‘Canlı Bowling’ etkinliğinde, cesaretini test etmek isteyen yüzlerce tatilci de şeffaf topların içine girerek labutları devirmek için çaba gösteriyor.

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