Haber: Aysun Beykoz

Hazine Müsteşarlığı’nın yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılarak yatırımların daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilmesinin sağlaması hedeflenen Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ihraç edilecek altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracında talep toplama 16 Nisan Pazartesi itibarıyla başladı. Hazine Müsteşarlığı tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası işlemleri Bolu Ziraat Bankası Merkez şubesinden de yapılacak. Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü de bir çağrıda bulunarak, Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası alacak müşterilerin, yastık altında duran altınlarını kayıp – çalınma riski olmadan, devlet güvencesinde yatırıma dönüştürme imkânı bulacağını ve böylece ülke ekonomisine de önemli miktarda kaynak oluşturulacağını ifade etti.

“BOLULU HEMŞERİLERİMİZDEN DE EN YÜKSEK KATKIYI BEKLİYORUZ”

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programı hakkında; henüz yeni olduğu için vatandaşlar altın tahvili sistemi tam olarak nasıl işleyecek merak ediyorlar. Nereden alınacak? Yatırımcılara ne kazandıracak? Sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü Zafer Canpolat, yastık altında tahmini 2.200 ton altın olduğu ifade edilmektedir ve bunun ekonomik değeri 100 milyar Dolar (350 Milyar TL)’ dır. Bu değerleri ekonomiye kazandırmak için hepimize düşen görevler var. Beklentilerin üzerinde bir ilgi ile karşılaşılmaktadır. Bu vesile ile Bolulu hemşerilerimizden de en yüksek katkıyı bekliyoruz. Çalınma ve kaybolma riskinden kurtulup bankaya getirecekleri altınları güven içinde olacak. Ayrıca devlet garantisi de bulunan yatırımlarından ek getiri sağlayacaklar. Faiz getirisi isteyenler için altın tahvili, faiz getirisi tercih etmeyenler için de kira sertifikasına dayalı kira getirisi payı sunan yatırım araçlarından dilediğini tercih edebilirler” diye konuştu.

“KATILIM İÇİN LİMİT SINIRLAMASI YOKTUR”

Yatırımcıya 5 avantaj sağlayacak program olduğunu belirten Canpolat; “16-20 Nisan haftasında Bolu ili geneli için il merkezinde Bolu Merkez şubemiz aracılığıyla bu talepleri karşılayacağız. 22 ve 24 ayar sikke (çeyrek, yarım tam) altınlar, ziynet altınları ve külçe altınlar kabul edilmektedir. Üzerinde değerli, değersiz taş olan altınlar kabul edilmeyecektir. Kabul edilecek altınlarda hiçbir iskonto veya değer kaybı söz konusu değildir. Bütün altınlar 24 ayar has altın karşılığı olarak kayda alınacaktır. Sadece bireysel gerçek kişi yatırımcılar bu sisteme girebilirler. Katılım için bir limit sınırlaması yoktur. 2 yıl vade ile alınacak altınların karşılığında 6 ayda bir kupon ödemesi ile faiz getirisi ödenecektir. Faiz getirisi tercih etmeyenlere de yine 6 ayda bir kira getirisi payı ödenecektir. Kazanç oranı 6 ay için %1,2; yıllık ise %2,40’dır ”dedi.

“VERGİLENDİRME OLMAYACAK”

Zafer Canpolat vatandaşın dilediği zaman satabileceğini ve kesinti yapılmayacağını söyledi. Canpolat; “Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası gelirlerinden vergi alınmamaktadır. Diğer taraftan bankamızca hiçbir ücret, masraf veya komisyon adı altında bir kesinti yapılmayacaktır. 90 günlük süreden sonra hiçbir kesinti yapılmadan ve günlük getirişi de üzerine eklenerek nakit olarak geri alınabilir, fiziki olarak altınların iadesi sadece 2 yıllık vade sonunda gerçekleşebilmektedir” ifadelerini kullandı.

İşlemlerin tamamen devlet garantisinde ve hiçbir masraf alınmadan yapılacağı Bolu Ziraat Bankası Merkez şubesinde işlem tarihleri 16-20 Nisan arasında yapılacaktır.