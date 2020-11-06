Cansız bedenini bakıcısı buldu

Haber: Aysun Beykoz

Geçirdiği bir trafik kazası sonucu engelli kalan ve yalnız yaşayan 58 yaşındaki Mahmut Karauçak evinde ölü bulundu. Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Mahmut Karauçak'ın bakıcısı, öğle saatlerinde günlük işler içine eve geldi. İçeri girdiğinde Karauçak'ın hareket etmediğini ve nefes almadığını fark eden kadın, 112'yi aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Karauçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle iki bacağını kaybederek engelli kalan Mahmut Karauçak'ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.