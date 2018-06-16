Haber: Kasım ŞAHİN

Mudurnu kavşağında sıcak saatler yaşandı. Haber merkezine ulaşan şüpheli çanta ihbarının ardından olay yerine gelen Yunus ve Trafik ekipleri hemen çevreyi kontrol altına aldı. Alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların polisin ikazına aldırış etmeden şüpheli çantanın önünden geçmeye çalışması polisi bile çileden çıkarttı.

Bomba uzmanı tarafından güvenli bir şekilde patlatılan şüpheli çantanın içerisinden kadın kıyafetleri çıkarken, otobüs işletmesinin bürosunun ise camları kırıldı. Kırılan cam için polis konu hakkında rapor tuttu.