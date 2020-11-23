Çantasında uyuşturucu taşıyordu

Bolu'da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda çantasına sakladığı 1 kilo 274 gram esrarla yakalanan kadın adliyeye sevk edildi.

Çantasında uyuşturucu taşıyordu

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada Y.G.'nin çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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