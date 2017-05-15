Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa çok zorlu ve güzel bir müsabaka olduğunu dile getirdi.

Oyuna çok iyi başladıklarını ve bunun karşılığını attıkları golle bulduklarını anlatan Çapa, daha sonra rakiplerinin risk aldığını belirtti.

Bu süre zarfında maçı netleştirecek pozisyonlar bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini vurgulayan Çapa, "Malatya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak etmiş oldukları bir şampiyonluk. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar." diye konuştu.