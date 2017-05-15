banner133

banner128

banner101

15 Mayıs 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çapa: Çok zorlu ve güzel bir müsabaka oynadık.

    TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Malatyaspor’la 1-1 berabere kalarak Play off’a kalma şansını son haftaya taşıyan Boluspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, çok zorlu bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

    15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:16
    Bu haber 52 kez okundu
    Çapa: Çok zorlu ve güzel bir müsabaka oynadık.

    Haber: Aysun Beykoz

    Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa çok zorlu ve güzel bir müsabaka olduğunu dile getirdi.

    Oyuna çok iyi başladıklarını ve bunun karşılığını attıkları golle bulduklarını anlatan Çapa, daha sonra rakiplerinin risk aldığını belirtti.

    Bu süre zarfında maçı netleştirecek pozisyonlar bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini vurgulayan Çapa, "Malatya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak etmiş oldukları bir şampiyonluk. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar." diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 33., Haftasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129