Haber: Semih BAYKAL

Boluspor’da alınan üst üste tatsız alınan skorlar sonucu Teknik Direktör Fuat Çapa’nın bileti kesildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor ile play – off oynayan fakat bu sene beklenilen oyunu bir türlü ortaya koyamayan Fuat Çapa öğle saatlerinde Başkan Necip Çarıkçı ile özel görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucu Çapa ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Fuat Çapa’nın yaklaşık bir saat sonra kulüpteki oyuncular, yönetim ve personel ile vedalaşacağı öğrenildi.