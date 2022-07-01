Çapa makinası bahanesiyle dolandırıldı

Dolandırıcılar gözüne kestirdiğini affetmiyor. Sosyal paylaşım sitelerinden sahte hesaplar açıp, vatandaşları dolandırıyorlar. Bunun bir örneği de ilimizde yaşandı. 2 bin 750 lirasını dolandırıcılara kaptıran ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mağdur olarak katılan K.B. şunları söyledi;

“Yaklaşık bir sene önce sosyal paylaşım sitesinde gördüğüm satılık çapa makinası ilanını görünce karşı tarafla iletişime geçtim. Parasını banka havalesiyle hemen gönderdim. Aradan bir müddet geçmesine rağmen çapa makinem tarafıma gönderilmedi. Param da iade edilmedi. Beni dolandıran C.K.’den davacı ve şikayetçiyim. Öğrendiğim kadarıyla benim gibi çok kişiyi de dolandırmış. Cezalandırılmasını istiyorum.”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan C.K. üzerine atılan suçlamayı kabul etmeyerek; “benim banka hesaplarımı A.B. isimli arkadaşım kullanıyor. Kesinlikle sosyal medya üzerinden çapa makinası satılık ilanı vermedim. Hakkımda dolandırıcılık nedeniyle çok sayıda dava açılmış. Benim adımı kullanarak beni mağdur ediyorlar. Esas suçlu A.B.’dir. Onun yargılanması gerekir” dedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 09:26