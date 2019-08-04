Capital500’de Bolu’dan bir şirket var

Haber: Aysun Beykoz

Aylık ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22’nci kez hazırladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital500 adlı araştırmasını Ağustos ayı sayısında yayınladı. Türkiye ekonomisinin şoklarla karşılaştığı ve beklentilerin altında yüzde 2,6 büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da bu tablodan görece olarak etkilendi.

ZİRVEDEKİLER YERİNİ KORUDU

2018’de Capital500’ün zirvesinde 88 milyar 552 milyon 170 bin TL ciro ile en büyük şirket olarak yine TÜPRAŞ yer aldı. Türk Hava Yolları 62 milyar 853 milyon TL ile 2’nci sırada bulunurken Petrol Ofisi ise 49 milyar 993 milyon 106 bin 633 TL ile 3’üncü sıradaki yerini korudu. Capital500’de sektörel olarak bakıldığında 57 şirketle gıda sektörünün en fazla bulunduğu görüldü.

BOLU’DAN 1 ŞİRKET VAR

Capital500 listesinde ilimiz Bolu’dan bir şirket yer aldı. Beyaz et sektöründe ülkemizin en büyük şirketlerinden olan Erpiliç, 1 milyar 998 milyon 391 bin 058 TL cirosuyla Capital500 listesinde kendine 192’nci sırada yer buldu. 2 bin 961 çalışanıyla Erpiliç’in 2017 yılına göre 4 sıra yükseldiği görülüyor.

Öte yandan Capital500’de beyaz et sektörünün öncülerinden Erpiliç’in gıda-içeçek sektörü bazında bakıldığında ise 57 şirket arasında 18’inci olduğu göze çarpıyor.