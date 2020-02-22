Çapkınlar bu haberi iyi okuyun

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava gerçekten filmlere konu olacak nitelikteydi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi M.D., face book sosyal paylaşım sitesinden, “Sevgi Canay” rumuzla sahte bir hesap açarak, Mengenli 49 yaşındaki bekar H.E.’ye arkadaşlık isteği gönderdi.

H.E.’de bu sahte hesaba inanarak, genç bir kadınla tanışmanın heyecanını yaşarken, kendini kadın gibi gösteren M.D.’nin isteklerini de geri çevirmeyerek, iki yıl boyunca toplamda Bin 800 TL para gönderdi. Mengeli aşık, Sevgi Canay rumuzlu kişiye birde evlenme teklifinde bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Bilişim sistemleriyle, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuksuz yargılanan ve sosyal paylaşım sitesinden kendisini genç bir kadın gibi gösteren M.D. bu işe ilk başta bir şaka yapmak amacıyla başladığını belirterek; “Gerçekten amacım şaka yapmaktı. Fakat, Mengenli bu kişi gördüğü kadın fotoğrafına aşık olmuştu. Ben ne istersem yapıyordu. Zaman zaman onu denemek için paralar istedim o da gönül rızasıyla gönderdi. Biliyorum şakanın dozunu kaçırdım. Bir gün H.E. bana evlenme teklifinde bile bulundu. Bende kendisine Mengen’e gelmek için para lazım deyince yol parası da gönderip, benimle görüntülü olarak görüşmek istediğini söyleyince işler bozuldu. Bana hediye olarak cep telefonu bile gönderdi. Kendisine tüm gerçekleri söyledim ve zararını gidereceğimi söyledim. Çok bozuldu, sinirlendi. Sonra da beni afetti. Bende zararını giderdim” dedi.

Mağdur durumda olan ve fake hesapta ki kadına aşık olduğunu belirten H.E.’de, “Sevgi Canay isimli bir kadından bana arkadaşlık isteği gönderildi. Bende buna inandım. Fotoğrafı da çok güzeldi. Yaklaşık 2 yıl boyunca kendisiyle yazıştık. Evlenme teklifinde bulunduğumda doğrudur. Kendisini Mengen’e davet edince ve görüntülü görüşmek istediğimi söyleyince her şey ortaya çıktı. Benden özür diledi ve bu güne kadar gönderdiğim Bin 800 TL’yi de iade etti. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ceza almasını istemiyorum. İlk başta kendisine çok kızdım ve sinirlendim. Kendisini affediyorum” demesi üzerine mahkeme heyeti, zararın giderildiği ve olayın bir şaka amaçla yapıldığına kanaat getirerek, M.D.’nin beraatine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 17:05