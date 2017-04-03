Haber: Aysun Beykoz

Yücel, Gaziantep deplasmanına giderek zor günde takımın yanında olduklarını bir kez daha gösterdiklerini ifade etti. “Takım tribüne kasıtlı olarak gelmiyor” diyen Yücel, “Takıma ve kaptana kulüp çalışanı tarafından tribüne gidilmeyecek diye” bilgi verilmiştir şeklinde konuştu.

“Yönetimden ilgi alaka yok”

Gaziantep deplasmanına gittiklerinden Boluspor yönetimden ilgi alaka hatta bir “merhaba” kelimesi bile duymadıklarını söyleyen Yücel, “Kumanyalarımızı Gaziantep Taraftarlar Dernek Başkanı yaptırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu taraftar takım için her yere gidiyor ama takım kaptan tarafından tribüne getirilmiyor. Takıma dışardan ve kulüp içindeki personel tarafında müdahale var bu konuda. Şahsım ve ekibim hiçbir zaman çapulcu olmadık. Bizimle beraber olan 12 taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önce “abi grup kur, yanındayız” diyenler şimdi sosyal medyadan yakıştıramadığımız kötü söylemlerde bulunuyor”dedi.

Yönetime konuyu ileteceğim

Yücel Boluspor yönetimiyle sıkıntılar hakkında toplantı yapacağını bildirerek,” Gaziantep deplasmanına gitmemizi sağlayan maddi ve manevi destek veren herkese Tımarhane grubu adına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz tribünde 10 Tımarhane, 2 Yaren değil, 12 Boluspor taraftarı olarak yer aldık” şeklinde sözlerini tamamladı.