Çaresizliğin fotoğrafı

Haber: Ceylan Beykoz

Bu videoda izlediğiniz özel görüntüler sosyal duyarlı vatandaşlar aracılığıyla tarafımıza iletildi. Irak uyruklu 2 kadın ve bir çocuğun Bolu Belediye’sinin geri dönüşüm kutusuna ve ardından çöp tenekesine girmesi bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken vatandaş kayıt esnasında büyük bir şok yaşadı. Çünkü Bolu Belediyesi’ne ait çöp kutusundan ansızın kırmızı kıyafetli bir kadın çıktı.Yaptığımız özel araştırmada yiyecek çöp kutusuna gelen 2’si genç 1’i çocuk olmak üzere 3 Irak uyruklu vatandaş umdukları yiyeceği bulamayınca, bu seferde hemen yan bölümde bulunan Beşkavaklar Mahallesine ait Bolu Belediyesi’nin geri dönüşüm kutusuna yöneldiler.

Kırmızı kıyafetli genç bir kadın, konteyner içerisine girerek ihtiyaç duydukları kıyafetleri dışarı attıktan sonra bidonun içerisinden çıktığı anların görüntüsü büyük yankı uyandırdı.

Şimdi Bolu halkı, Bolu Valiliği ve Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri bu ailenin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ancak videoyu izlediğinizde bu olayın illüzyon olduğuna sakın düşünmeyin bu olay saniyesi saniyesine gerçektir.