Çarıkçı’nın oğlu ve gelini kaza geçirdi

Haber: Aysun BEYKOZ
Rahatsızlanan eşi Büşra Çarıkçı’yı hastaneye götürmek için yola çıkan Yasin Çarıkçı Cici Taksi kavşağında otomatik sulamaların yolu ıslatması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Refüjde direkleri devirerek durabilen Yasin Çarıkçı ve eşi Büşra Çarıkçı hemen acil servise kaldırıldı.
Ufak yaralarla kazayı atlatan Çarıkçı çifti geceyi hastanede geçirdi. Yasin Çarıkçı’nın kullandığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.