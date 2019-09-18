Çarıkçı’nın oğlu ve gelini kaza geçirdi

Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkçı’nın oğlu Yasin ve gelini Büşra Çarıkçı dün gece kaza yaptı.

Çarıkçı’nın oğlu ve gelini kaza geçirdi

Haber: Aysun BEYKOZ

Rahatsızlanan eşi Büşra Çarıkçı’yı hastaneye götürmek için yola çıkan Yasin Çarıkçı Cici Taksi kavşağında otomatik sulamaların yolu ıslatması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Refüjde direkleri devirerek durabilen Yasin Çarıkçı ve eşi Büşra Çarıkçı hemen acil servise kaldırıldı.

Ufak yaralarla kazayı atlatan Çarıkçı çifti geceyi hastanede geçirdi. Yasin Çarıkçı’nın kullandığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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