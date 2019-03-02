Çarşı mahalle onlara emanet

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Bolu’da göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, ilk düdüğü Pazartesi günü çalacak. Göreve başlayan bekçiler il merkezi ile birlikte ilçe merkezlerinde de görev yapacak.

Bolu’ya çarşı ve mahalle bekçisi olarak İçişleri Bakanlığı tarafından atanan 67 bekçi eğitimlerini tamamlayarak Pazartesi günü görev başı yapacaklar. Edinilen bilgiye göre bu rakam Mart ayı sonuna kadar 80’e çıkartılacak. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak olan bekçiler çarşı ve mahalle güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayacaklar.

Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi. Bolu’da ilk etapta 67 çarşı ve mahalle bekçisi atandığı ileri günlerde bu rakamın 80’ne çıkartılacağı öğrenildi.