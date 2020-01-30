Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yeni yetkiler

Haber: N. Halid Altundal

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerinin yanı sıra görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Kanun teklifinde en dikkat çeken kısım ise bekçilerin yetkileri üzerine olan düzenlemeler. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifinin ilk 9 maddesi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Kamuoyunda zaman zaman tartışmalara sebep olan bekçilerin yetkilerine ilişkin maddeler de komisyondan geçti. Bekçilere “zor ve silah kullanma” dahil geniş yetkiler verilen teklifle getirilen bazı yeni düzenlemeler şu şekilde oluştu:

“-Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

-Görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

-Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

-Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

-Makul bir gerekçeyle ‘durdurma’ yetkisini kullanacak, kimlik veya diğer belgeleri isteyebilecek.

-Kişinin şüphe uyandırması durumunda üst araması yapabilecek, araçların görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyebilecek.

-Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için tedbir alabilecek.

-Şiddet mağduru kadın ve çocuklara doğrudan yardım edebilecekler.

-Bekçiler, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek ve emeklilik yaşları 60 olacak.”