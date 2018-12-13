Haber: Aysun Beykoz

14 kadını evlendirme vaadi ile kandırarak dolandıran 'Casanova' lakaplı kişi yakalandı. Kendini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle kandırarak 200 bin TL dolandırdıktan sonra 'Casanova' lakaplı Mikail Ö. kayıplara karıştı. Sosyal medyadan ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara kendini üst düzey bürokrat, müteahhit, Kültür Bakanlığı'nda sanatçı ya da sanayici iş adamı olarak tanıtan ve evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Bolu, Kocaeli ve İstanbul'da 3 ay saklandığı tespit edilen Mikail Ö, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. 14 kadını 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. Mikail Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadınlara, babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve bu şekilde şikayetten vazgeçirdiği ileri sürüldü. 8'i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı bulunan Mikail Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.