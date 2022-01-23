Çatı alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde müstakil evin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çatı alev alev yandı


Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, saat 11.30 sıralarında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Bürüncek Mahallesinde meydana geldi. Cihan D.’ye ait olan müstakil evin çatısında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görene ev sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi ve ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye Amirliği ekipleri gelerek alevleri kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangın, evin çatısını küle döndürdü.

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