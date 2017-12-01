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01 Aralık 2017 Cuma
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    • Çatı Davası devam ediyor

    Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 25'i firari, 53'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    01 Aralık 2017 Cuma 21:06
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    Çatı Davası devam ediyor

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, yakınları ve avukatları katıldı.

    Bolu'da öğretmen olarak görev yapan M.Y., Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümünde çalıştığı dönemlerde M.B. ile H.S'nin kendisini sohbetlere davet ettiğini ifade ederek, "Tutuklu sanık Davut Alcı'yı sohbetlerde bir iki defa gördüğüm oldu. M.T ile firari sanık Mustafa Çaka da bizi sohbetlere davet ederdi. Sohbetleri Mustafa Çaka organize ederdi ve sohbet anlatıcılığı yapardı." dedi.

    Sohbetlerde çatı davasının firari sanığı Adnan Daylan ile tutuklu sanıklar İsmail Hakkı Özmen ve Selman Akkaya'yı da gördüğünü ifade eden M.Y., İsmail Halkı Özmen, Selman Akkaya ve Mustafa Çaka ile umreye de gittiğini dile getirdi.

    FETÖ/PDY'nin Bolu'daki finans kaynağı olan Polat A.Ş. tarafından kurulan AVM'de güvenlik müdürü olarak çalışan M.D. ise tutuksuz sanık Ş.Ç. aleyhinde tanıklık etti.

    Ş.Ç.'nin astsubaylıktan emekli olduktan sonra 2012 yılında AVM'de güvenlik müdürü olarak çalışmaya başladığını anlatan M.D., "Ş.Ç. 2016 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bu şahsın çalıştığı yıllarda kullandığı araçta yaptığımız tespitlerde Zaman gazetesine ait kupürlerin fotokopilerini bulmuştuk. Bu araç Ş.Ç. tarafından sürekli kullanılan bir araçtı. Eve gidip gelirken de kullanıyordu." diye konuştu.

    M.D., firari sanık Adnan Daylan'ın talimatıyla AVM'de, perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde iki ayrı toplantı yapıldığını da sözlerine ekleyerek, "Toplantının biri, Ş.Ç.'nin organize ettiği mağaza müdürleri ile yapılan toplantıydı. Diğer ise abiler olarak tabir edilen şahısların görüştüğü toplantılardı. Bu toplantılara Bolu imamı olarak bilinen firari sanık Cuma Kartal gelirdi. Bu davada ismi geçen bazı sanıklar da gelirler ve Adnan Daylan ile AVM'nin ortak alanında oturup sohbet ederlerdi. Ama toplantıya katılıp katılmadıklarını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

     İZNİNİ YARIDA KESEREK DARBEDEN 2 GÜN ÖNCE İŞE GELMİŞ

    Ş.Ç.'nin Bolu merkezinden aldığı Zaman gazetelerini kendi aracı ile AVM'ye getirerek temizlik görevlileri vasıtasıyla iş yerlerine dağıttırdığını da ifade eden M.D., temizlik görevlilerine bu hizmetleri karşılığında para dahi verdiğini belirtti.

    M.D., 2016 Temmuz ayının başında yıllık izne ayrılan Ş.Ç.'nin, darbe teşebbüsü öncesinde iznini yarıda keserek işine geri döndüğünü ifade ederek, "Ş.Ç., 2016 Temmuz ayının 1 ya da 2'sinde izne ayrılmıştı. S.Ç.'nin izni normalde 22 Temmuz'da bitiyordu. Buna rağmen kötü bir rüya gördüğünden bahisle 14 Temmuz'da görevine dönmüştü. Kendisi ile konuşmamda içine sinmediği için görevine döndüğünü belirtmişti." dedi.

    Duruşmaya, diğer tanıkların da dinlenmesi için 15 Aralık Cuma gününe kadar ara verildi.

    İDDİANAMEDEN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla, 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

    İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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