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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Çatı davasında sona gelindi

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasına ilişkin 25'i firari 45'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    25 Şubat 2018 Pazar 09:16
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    Çatı davasında sona gelindi
    HABER BÜLTENİ

    Duruşmada, davanın geldiği aşama hakkında sanıklar ve avukatlarına bilgi veren mahkeme başkanı Seyfi Han, çeşitli kurumlardan ve talep edilen dosyaların, bilirkişi raporları ve diğer istenen delillerin, mahkemeye ulaştığını ifade etti. Gelinen aşamada, yargılamanın sonuna yaklaşıldığını belirten Han, bu duruşmada sanıklar ile avukatlarının tevsi tahkikat taleplerini almaya başlayacaklarını söyledi. Sanık avukatları, tevsi tahkikat taleplerini yazılı olarak mahkemeye gönderdiklerini belirterek, geçtiğimiz ay içinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen S.T'nin duruşmada dinlenilmesini talep ettiler. Avukatların taleplerini söylemesinin ardından bazı sanıklarda tevsi tahkikat taleplerini mahkeme heyetine sözlü olarak iletti.

    Tutuklu sanık Mehmet Gülen, eşinin sağlık sorunları ile ilgili raporları mahkemeye gönderdiğini belirterek, bu raporların dikkate alınmasını ve tahliyesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Fahrettin Aydın ise bilirkişi raporlarında aleyhine bir tespit olmadığının belirlendiğini ifade ederek, "29 aydır tutukluyum. Tanık beyanları dışında aleyhime delil yok, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    Tutuklu sanık Hafize Tosun da ailevi problemleri olduğunu ileri sürerek, "Bir yıldır tutukluyum. Üç çocuğum var. Aleyhime tanık beyanlarının dışında bir delil yok. Bu durumun dikkate alınmasını ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Tutuklu sanık Harun Savcı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak celse arasında ifade veren S.T.'nin mahkemede herkesin huzurunda dinlenmesini talep ederek, "S.T.'nin beyanlarının uzun süre tutukluluktan kaynaklanan psikolojik sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Tutukluluğum 20 ayı buldu. Ciddi aile mağduriyetlerim vardır. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, firari sanıklar Adnan Daylan, Ahmet Çelebi, Ahmet Önal Yurul, Burcu Aksoy, Cuma Kartal, Dilek Torlakoğlu, Esra Çelebi, Hatice Kübra Çakmak, İrem Bakırtaş, Mehmet Gökçek, Mehmet Şükrü Çakmak, Merve Esen, Mustafa Çaka, Mustafa Erdoğan, Naciye Yurul, Oktay Güneş, Ömer Baday, Ömer Faruk Zorlu, Sadık Arslan, Suat Türkoğlu, Süheyla Şengül, Yıldırım Yılmaz, Yunus Emre Bakırtaş, Zeliha Kurt ve Zeynep Alpay'ın dosyaları davadan ayrılmasına hükmetti. Dijital materyal inceleme raporları, bilirkişi raporları ve ByLock döküm içeriklerinin sanıklara ve müdafilerine de verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, bir sonraki celse esas hakkındaki mütalaasını sunması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan D.Ö., İ.H.Ö. ve F.Ö.'nün yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Mart'a ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ağır, Ceza, Mahkemesince, Fetullahçı

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