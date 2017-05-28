HABER:FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY’nin Bolu’daki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, kadın ve örgüt evlerine yönelik hazırlanan “çatı iddianamesi” Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralarında, FETÖ/PDY’den haklarında arama kararı bulunan işadamı firari Adnan Daylan ve Ömer Baday gibi önemli isimlerin yer aldığı iddianamede 145 şüpheliden 64’ünün tutuklu, 26’sının ise firari olduğu ve sanıklardan 64’ünün örgütün haberleşme programı bylock kullandığı belirtildi. İddianamede örgütün il imamı olarak Cuma Kartal ve Şevket Kahraman isimleri yer alırken 2 tane de şirketin olduğu görüldü.

POLAT A.Ş. ÇATI’NIN DIŞINDA KALDI

Örgütün Bolu’daki en önemli isimlerinden olan Polat A.Ş. hazırlanan çatı iddianamesinde dışarıda kaldı. BOLU DAĞI İNŞAAT TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ve DAYLAN PETROL NAKLİYAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ’nin kurum olarak yer aldığı iddianamede, çalışanlarının büyük çoğunluğunun FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığı yada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı Polat A.Ş.’nin yer almaması merak konusu oldu.

ÇATI İDDİANAMESİ’NDE YER ALAN İSİMLER

ABDULLAH ONUR, ABDURRAHMAN COŞKUN, ADNAN ACAR, ADNAN DAYLAN, AHMET ÇELEBİ, AHMET ÇELİKKAYA, AHMET NURİ GÜRSOY, AHMET ÖNAL YURUL, ALİ COŞKUN, ALİ COŞKUN, ALİ OSMAN ÇELİK, ASIM ATEŞ, AYDIN GÜLER, AYDIN KAYAALP, AYHAN GÜLEN, AYHAN YILMAZ, AYŞE ELVAN ERDOĞAN, AYTEKİN AKAN, BAYRAM AKMAN, BERAAT DAYANIR, BERAT HORUZ, BURCU AKSOY, CUMA KARTAL, DAVUT ALCI, DİLEK TORLAKOĞLU, DURMUŞ ÖZDEMİR, DURSUN ZORLU, EKREM AKBUNAR, EMİN SİNOPLU, EMRAH ÇANGAYA, EMRE ALTINDAL, EMRULLAH SARI, ENGİN ÖZBEY, ENVER AYTAR, ERCAN ŞENYER, ERDOĞAN YILDIZ, ERHAN UYMAN, EROL ALTINTAŞ, ERTUĞRUL FATİH TIRAŞ, ESRA ÇELEBİ, FAHRİTTİN AYDIN, FATİH KAYMAZ, FEDAİ ÖZDEMİR, GÜRBÜZ YAVUZ, GÜRKAN GÜLER, HABİP DUMAN, HACER KARAGÜLLE, HADİS SÜT, HAFİZE TOSUN, HALİL İLTER, HAMİYET COŞKUN, HARUN SAVCI, HASAN ERDOĞAN, HASAN UMUR, HATİCE KÜBRA ÇAKMAK, HAYRETTİN İNCE, HAYRULLAH DENİZ, HAYRULLAH KONUK, HIDIR AKSOY, İBRAHİM ÇAKIROĞLU, İBRAHİM ERGÜL, İBRAHİM SARIDOĞAN, İBRAHİM TÜRKOĞLU, İREM BAKIRTAŞ, İSMAİL COŞKUN, İSMAİL FIRAT, İSMAİL GEZGİN, İSMAİL KARAMAN, İSMAİL HAKKI ÖZMEN, KADİR İNCEÇILDIR, KADİR SANLI, LEVENT SÖNMEZ, LEVENT ŞİMŞEK, MEHMET GÖKÇEK, MEHMET GÜLEN, MEHMET GÜNER, MEHMET ÖZTÜRK, MEHMET TOKMAK, MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKMAK, MERVE ERSEN, MUHAMMED MERT, MURAT AKTAŞ, MURAT KARABACAK, MUSTAFA AKHAN, MUSTAFA ÇAKA, MUSTAFA ERDOĞAN, MUSTAFA GÜRKAN, MUSTAFA KAHVECİOĞLU, MUZAFFER KARAGÜLLE, MÜCAHİT ERDOĞDU, MÜCAHİT KUTLU, NACİYE YURUL, NAİM BİLEN, NAZMİ UYSAL, NECDET YERLİKAYA, NİZAMETTİN ÇOLAKVERMİŞ, NURAY ATAOĞLU, NURŞEN AYDIN, OKTAY GÜNEŞ, OLGUN YILDIZ, ÖMER BADAY, ÖMER GÜLEN, ÖMER FARUK ZORLU, ÖZLEM HODA, RAMAZAN HODA, RAŞİT DOĞAN ENHOŞ, REMZİ DAYANIR, SADIK ARSLAN, SALİH CEYHAN, SEDAT CANYURT, SEDDER TOPAÇ, SELİM YAMAN, SELMAN AKKAYA, SEMA UMUR, SENA ATAOĞLU, SERKAN ÖZMARKA, SUAT TARAKÇIOĞLU, SUAT TÜRKOĞLU, SÜHEYLA ŞENGÜL, SÜLEYMAN AKKAYA, SÜLEYMAN ARI, SÜLEYMAN SAMİ TANRIÖVER, ŞAFAK TEKE, ŞENTÜRK ÇOBAN, ŞEREK KARAKÖSE, ŞEVKET KAHRAMAN, ŞİRİN CEYHAN, TAHSİN ÖZDEMİR, TAHSİN SARAÇ, TARIK DAĞ, TEMEL ALBAYRAK, TÜLAY ALBAYRAK, UĞUR AKDAŞ, UĞUR AYDIN, UĞUR KARACA, VEDAT ALBUZ, YASİN GÖÇMEN, YASİN SAVCI, YAVUZ SELİM ALCI, YILDIRIM YILMAZ, YUNUS EMRE BAKIRTAŞ, YUSUF ATAOĞLU, ZEHRA DENİZ, ZEKİ SARİSİNOĞLU, ZELİHA KURT, ZEYNEP ALPAY

KURUMLAR: BOLU DAĞI İNŞAAT TUR. SAN. VE TİC. A.Ş, DAYLAN PETROL NAKLİYAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ

Ayrıca, iddianamede örgütün il imamı olarak geçtiği Cuma Kartal isimli şahsın Polat A.Ş.’ye bağlı Fatih Koleji’nde öğretmen olarak bir süre görev yaptığı kamuoyu tarafından bilinmekte.