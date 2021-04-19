Çatı katı küle döndü!

Bolu Merkeze bağlı Kırha köyünde Hayrettin Yılmaz’a ait olan iki katlı evin çatı katında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerince, alevler kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.

Çatı katı küle döndü!

Haber: Aysun Beykoz

Merkeze bağlı Kırha köyünde Hayrettin Yılmaz'a ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ve köy sakinleri yangına hortumlarla ilk müdahaleyi yaptı. Yanan evin bitişiğinde bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanlar ahırdan çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri de çıkan yangını büyümeden kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Bacadan çıktığı belirlenen yangında evin çatı katı tamamen yanarken, ikinci katta da hasar oluştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 11:53
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