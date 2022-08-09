Çatıdan yükselen alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi!

Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyünde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü.

Çatıdan yükselen alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi!

Haber: Süleyman Kurt

Yangın, saat 09.00 sıralarında ilimiz Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyünde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü 2 katlı evin çatısından dumanlar yükselmeye başladı. 2 katlı evinin çatısından dumanlar yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yunuslar köyüne kısa süre içerisinde intikal eden Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 2 katlı evin çatısında çıkan yangına müdahale etti. Yangının, çatıya gelen güneş ışınlarının çatıda bulunan çivileri ısıtması sonucunda meydana geldiği öne sürüldü.

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