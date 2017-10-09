Haber: Semih BAYKAL

Olay, öğle saatlerinde ilimiz Yukarısoku Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Yıldız (40) isimli bir vatandaş yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çektiği maddi sıkıntılar yüzünden ilacını dahi alamadığını söyleyen Yıldız’ı gören vatandaşlar, olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri itfaiye merdivenin yardımı ile çatıya çıkarak, Yıldız ile konuşmaya başladı. Polis ekipleri Yıldız’ı ikna ederek aşağı indirmeyi başardı ve ifadesini almak üzere emniyete götürüldü.

CUMHURBAŞKANINI ÇAĞIRDI

Maddi sıkıntıları yüzünden ilaçlarını bile alamadığını söyleyen Bahattin Yıldız, yaşadığı binanın çatısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Erdoğan’dan yardım isteyerek Bolu’ya gelmesini isteyen Yıldız, bunu girdiği bunalım yüzünden yaptığını söyledi.