​​​​​​​Çatladı, İmamoğlu ile buluştu



Haber: Ceylan Beykoz

Mottosu “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” olarak belirlenen fuarda ilimizi temsil eden Bolu Belediyesi Köroğlu Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı standı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ürünler hakkında bilgi verdi. Gastro Show’da Bolu Belediyesi Köroğlu Kooperatifi standını eşi ile birlikte ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’na Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı teşekkür etti. İmamoğlu stant da sergilenen Bolu ürünleri ile yakından ilgilendi. Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Kooperatifi, ilimizde yetiştirdiği Iza Buğdayı, Civril Fasulyesi pek çok coğrafi işaret almış ürünleri ve Bolu’un eşsiz lezzetleri bu fuarda sergileniyor. Fuarda tanıtılan ürünler Türkiye’de ve Dünya’da satışa sunulacak.

Covid-19 gelişmeleri titizlikle takip edilerek organize edilecek. 160 katılımcı ve 50 konuşmacı ile gerçekleşiyor. Gastro Show’a yaklaşık 15.000 ziyaretçi katılması bekleniyor.