Çavuşoğlu emekli oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

17 Aralık 1984 yılında Van Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik görevini yapan ve 35 yıl boyunca Milli Eğitim camiasında çeşitli üst kademe görevlerinde bulunan ve en son Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan, meslektaşlara ve öğrencileri tarafından sevilip sayılan İbrahim Çavuşoğlu, 22 Mart 2019 tarihi itibariyle emekliliğe ayrıldı.

2014-2016 yılları arasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde yürüten ve 2016 yılında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından İbrahim Çavuşoğlu’da Ankara APK Daire Başkanlığına atanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır bu görevini sürdüren başarılı müdür Çavuşoğlu, 22 Mart 2019 tarihi itibariyle emekliliğe ayrıldı. Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesinden, “Benden selam olsun tüm dostlara.17 Aralık 1984 günü Van EML de başlamış olduğum öğretmenlik mesleğine, 22 Mart 2019 cuma günü son noktayı koydum ve Emekli oldum” paylaşım yaparak emekliliğini duyur.Kendisine emeklilik hayatında sağlık, sıhhat ve huzur dileriz.