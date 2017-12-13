Haber: Semih Baykal

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Bolu Şubesinin 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Cengiz Çavuşoğlu, başkanlığa gözünü dikti. Odanın 8 yıldır Denetim Kurulu Başkanlığı yürüten Çavuşoğlu, esnaflarla bir araya gelerek onlarını dertlerini tek tek dinliyor. Çavuşoğlu ilk olarak, taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafının dertlerini dinleyen Çavuşoğlu daha sonra otobüs ve minibüs esnafıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya yaklaşık 200 kişi katıldı.

“ŞOFÖR ESNAFINI MAHSUN KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ”

Toplantıda konuşma yapan başkan adayı Cengiz Çavuşoğlu şunları söyledi; “Esnaflarımızın tek tek dertlerini dinliyorum ve dertlerinin çözümü için gerekli notları alıyorum. Nihat ağabeyimizden aldığımız bayrağı daha yükseklere nasıl çıkaracağız noktasında çalışmalarımıza başladık. 13 Ocak 2018’deki seçim şoför esnafının kader anıdır. Şoför esnafını mahsun kaderine terk etmeyeceğiz. Bilgi ve tecrübe bizde” dedi.