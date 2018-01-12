Haber: Kasım ŞAHİN

8 yıldır Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Denetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve Oda’nın bütün kademelerini çok yakından bilen Cengiz Çavuşoğlu, vefat eden Öztürk’ün bıraktığı emaneti yüklenip, bayrağı daha da ileriye taşımak için kolları sıvadı. Bu gün Kültür Sitesi Salonunda 10.30’da başlayacak olan olağan kongrede Bolulu esnafların tam desteğini alarak başkanlığa aday olan Cengiz Çavuşoğlu, “Ekip arkadaşlarımla birlikte hedefimiz, şoför esnafının hakkını, hukukunu korumak, emeklerine verilen değerin, paylarına düşen ekmeğin miktarını artırmak, 1953’ten bu güne 65 yıllık süreçte yapılanları korumak ve bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. Benim şu andaki tek hedefim, şoför esnafının sorunları. Bunun için sadece elimi değil tüm gövdemi de bu taşın altına koymaya hazırım. Hizmet için varım. Tüm şoför esnafına söz veriyoruz. Şoförün hakkını ararken Köroğlu gibi, yaralarına merhem, sorunlarına çözüm üretirken İzzet Baysal gibi hareket edeceğiz.” diyerek şunları söyledi;

“Bizim amacımız, kaliteli hizmet ve insana hürmet noktasında Türkiye’ye örnek bir Şoförler Odası fotoğrafı üretmektir. Sorunların çözümsüz olmadığı inancı, çözümlerin imkansız olmadığı kararlılığıyla hareket edeceğiz. Yönetim anlayışımızda ayrıcalıklı üye de ayrımcılık yapılan üye de olmayacak. Oda üyelerimiz oy pusulasında mührü bizim listemize vururlarsa, ben ve ekip arkadaşlarım Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odasının tarihine damga vuracak hizmetlerimiz ve projelerimizle yeniyi inşa, şoför esnafını ihya edecek bir icraat dönemine bütün Bolu şahitlik edecektir” diye konuştu.

Değişime yeşil ışık yakın; Çözümleri üretmeye sorunları tüketmeye var mısın; Yollarda hız yarışına değil, Bolu’da hak arayışına talibiz; Rakibi sollamaya değil, şoför esnafını kollamaya adayız; Hedefimiz ekmeğimizi arttırmak, yöntemimiz emeğimize değer katmak sloganlarıyla seçimlere katılan Çavuşoğlu, kendisine verilecek her oyun Bolu Şoför ve Otomobilciler Odası üyelerine hizmet olarak geri döneceği sözünü verdi.