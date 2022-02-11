Çay simitten 50 kuruş fazla oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Elektrik ve doğalgaz zamlarının faturalara yansımasıyla birlikte çay fiyatında da güncelleme oldu. 11 Ocak 2022tarihli imzalanan protokol ile zamlı tarife yürürlüğe girdi. İlimizde geçtiğimiz günlerde 2 liradan 2.5 liraya çıkartılan bir simit fiyatı, bir bardak çayın altında kalmış oldu. Yeni yapılan zamların ardından ilimizde kahvehanelerde satılacak olan çay ve diğer ürünlerin fiyatları şu şekilde ;

Çay 3, Oralet 3, Kuşburnu 3, Kivi 3, Muz 3, Kahve 7.5, Kakao (Fincanda) 6, Neskafe (Fincanda) ve Salep (Fincanda) 6 liradan satılacak. Ayrıca, alınan kararla birlikte asker ve öğrenciye yüzde 20 iskonto uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 15:22