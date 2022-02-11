Çay simitten 50 kuruş fazla oldu

Yeni yıl zamlarından çay da nasibini aldı.Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Federasyonu tarafından çay fiyatına zam yapıldı. Bu zamla birlikte çay fiyatı simit fiyatını geçmiş oldu.

Çay simitten 50 kuruş fazla oldu

Haber: C. Kutay Aykan

 Elektrik ve doğalgaz zamlarının faturalara yansımasıyla birlikte çay fiyatında da güncelleme oldu. 11 Ocak 2022tarihli imzalanan protokol ile  zamlı tarife  yürürlüğe girdi. İlimizde geçtiğimiz günlerde 2 liradan 2.5 liraya çıkartılan bir simit fiyatı, bir bardak çayın altında kalmış oldu. Yeni yapılan zamların ardından ilimizde kahvehanelerde satılacak olan çay ve diğer ürünlerin fiyatları şu şekilde ;

Çay 3, Oralet 3, Kuşburnu 3, Kivi 3, Muz 3, Kahve 7.5, Kakao (Fincanda) 6, Neskafe (Fincanda) ve Salep (Fincanda) 6 liradan satılacak. Ayrıca, alınan kararla birlikte asker ve öğrenciye yüzde 20 iskonto uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 15:22
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