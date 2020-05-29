“Çay ve şekeriniz bizden”

Yeniçağa Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan kahvehanelere çay ve şeker desteği verecek.

“Çay ve şekeriniz bizden”

Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda alınan kararlar doğrultusunda 1 Haziran’dan itibaren kahvehanelerin kurallara uyarak açılacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, kahvehane sahiplerine destek için harekete geçti. Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “Kahvehanelerimiz 1 Haziran’da açılıyor. İlk gün sermayeniz, çay ve şekeriniz bizden” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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