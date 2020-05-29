Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda alınan kararlar doğrultusunda 1 Haziran’dan itibaren kahvehanelerin kurallara uyarak açılacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, kahvehane sahiplerine destek için harekete geçti. Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “Kahvehanelerimiz 1 Haziran’da açılıyor. İlk gün sermayeniz, çay ve şekeriniz bizden” dedi.