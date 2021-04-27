Çaycuma'da işyerleri ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü ile kiralanacaktır.
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN MUHTELİF TAŞINMAZLAR İHALE İLE KİRALANACAKTIR
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü ile kiralanacaktır.