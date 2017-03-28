AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin haklı gerekçelerini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni vatandaşlara anlatmak üzere çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Bolu'da hayata geçen ve geçirilmesi planlanan yatırımların takibini sürdürüyor.

Milletvekili Ercoşkun, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Gökçesu'yu Mengen'e bağlayacak olan ve Pazarköy üzerinden Eskipazar'da sonuçlanacak yol çalışmaları Çaydurt'tan başladı" diyerek, önemli bir ulaşım yatırımını kamuoyuna duyurdu. Ercoşkun, bu önemli ulaşım yatırımının başladığı Çaydurt'a giderek, çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

"ÇALIŞMALAR GÖKÇESU İSTİKAMETİNDE SÜRÜYOR"

Yol çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamada bulunan Ercoşkun, "Bolu'nun en önemli güzergahlarından bir tanesi olan Çaydurt, Gökçesu, Mengen

Ve Eskipazar karayolunda çalışmaların başladığını ilan etmiştik. Çalışmalar Yeni Çaydurt istikametinden başlayıp Gökçesu'ya doğru devam ediyor" dedi.

"ÇAYDURT-ÇATAK KÖYÜ ARASI YIL İÇİNDE ULAŞIMA AÇILACAK"

Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "Çatak Köyü'nde köprü inşası ile çalışmalar devam edecek. İlk aşamada Çaydurt'tan Çatak Köprüsü'nü geçinceye kadar olan kısmı bu yıl itibariyle kullanıma açmayı hedefliyoruz. Köprü yapımı için ihale süreci devam ediyor. Bolu'muza ve ülkemize uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu.