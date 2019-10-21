Çaydurt İlkokulu’ndan ”Barış Pınarı Harekatı’na” tam destek

Haber: Aysun BEYKOZ

Çaydurt Jandarma Komutanının da katıldığı etkinlikte, okul bahçesinde dev Türk Bayrağı açan Bolu Çaydurt İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ''En Büyük Asker Bizim Asker'', ''Barış Pınarı '' tezahüratları altında Türk Bayrağını çılgınca dalgalandırdılar.

Çaydurt İlkokulu Müdürü İbrahim Yazıcı , ''Ordumuzun, askerimizin her daim yanında olduğumuzu göstermek için burada toplandık ve bu amaçla şanlı bayrağımızı hep birlikte dalgalandırıyoruz. Allah millet olarak birliğimizi bütünlüğümüzü bozmasın ''dedi.