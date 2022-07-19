Çaydurt'ta 55 kişi sudan etkilenmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan 55 kişinin etkilendiğini açıkladı.

İlimiz Çaydurt mevkisi Yuva köyündeki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bilgi verdi. Yuva köyü bölgesindeki içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirten Koca, 10’u yoğun bakımda olmak üzere 21 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nın son gününden itibaren Çaydurt Yuva köyü sakinlerinden 55 kişi bulantı, kusma ve kanlı ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, Yuva köyündeki su deposundan numune topladı.

BAKANLIKTAN EKİP GÖNDERİLDİ

Yuva köyünde çok sayıda hastanın sudan etkilenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’nın da Çaydurt’a ekip gönderildiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.