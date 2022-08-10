Çaydurt Yuva köyünde 26 vatandaşın tedavisi sürüyor

Haber: Uğur Balaban

Çaydurt Yuva köyünde yaşanılan sudan zehirlenme vakalarında bugün itibariyle 8’i yoğun bakım, 18’i servislerde olmak üzere toplam 26 vatandaşın tedavisi hastanelerde devam ediyor.

SON HAFTADA 2 VAKA GELDİ

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetleriyle 2 kişinin daha hastanelere başvurduğu belirtildi. Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran vatandaşın, Yuva köyünde yaşanan hastalıkla bir ilişkisinin olmadığı, kanlı ishal şikayetiyle gelen hastanın ise şebeke suyundan değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını belirmesi üzerine ilgili kuyudan numune alındığı açıklandı. İlgili kuyuyu kullanan vatandaşın ise kanlı ishalinin bu suya bağlı olup olmadığı halen araştırılıyor.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak, depolar, şebeke uç sistemlerinden su numuneleri alındığı belirtilen açıklamada, su depolarının klorlama işlemlerinin devam ettiği, Bolu Valiliği’nin koordinasyonuyla tüm kurumların hassasiyetle çalıştığının altı çizildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Son olarak yapılan açıklamada, vatandaşların resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri, salgına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.