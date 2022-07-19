Çaydurt’ta 20 çocuk ve bazı yetişkinler zehirlendi

Çocuklardan 8'i Ankara'ya sevk edilirken, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bazı yetişkinlerin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenilirken, zehirlenme olayının kaynağı araştırılıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, "Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Çocuklarda görüldü daha çok bu durum. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bolu'nun Çaydurt bölgesine bağlı Yuva Köyü'nde yaşayan bazı çocuklarda Kurban Bayramının son gününde karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri başladı. Çocuklar, aileleriyle beraber hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre 20 çocukta zehirlenme belirtisi görüldü. Hastanelerde yapılan tetkiklerde 20 çocukta bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. 8 çocuk, durumunun kritik olması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Çocuklar, Ankara'daki hastanelerde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı. Ailelerin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

VALİ KILIÇ: ZEHİRLENMENİN KAYNAĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, zehirlenmenin sebebinin araştırıldığını söyledi. Vali Kılıç, "8 çocuk şu anda sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olmuş. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Tedbirleri de almıştık ama ondan olmuş olabilir mi diye tespit etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Aslında köyde, sularla ilgili klorlama da yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Çocuklarda görüldü daha çok bu durum. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Oradan da inceleme için bir ekip gelecek" diye konuştu.

"DOKTORLAR KESİN BİR TEŞHİS KOYAMIYOR"

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alınan Sezgin Aydoğan, "İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. Biz yaklaşık 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. tedavi süreci burada devam ediyor. Tam sayısını bilmiyorum ama 10-15’in üzerinde kişide aynı rahatsızlık ve aynı belirtiler var. Yetişkinlerde de duyduklarım oluyor şu anda. Benim çocuğumuzun durumu diğer çocuklara göre bir nebze daha iyi. Ama bu daha iyi seyredecek diye bir şey yok değerler anlık değişiklik gösterebiliyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir araştırılmasının yapıldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Annesi ve kayınvalidesi rahatsızlanan Sedat Keskinkılıç ise, "Rahatsız olan annem ve kayınvalidem. Dün de oğlumu götürdüm üniversiteye. Oğlumda bir şey yok. Ama mahallede var. Sayı vermek gerekirse hiç yoksa 8-10 hanede var. Annemin durumu ciddi bayramın dördüncü gününden beri yatıyor. Kayınvalidem de bugün rahatsızlandı. Onun da yatışını yaptık. Neden olduğunu bilemiyoruz. Annemde var bende yok. Annem harici kimsede yok. Kayınvalidemde yok aynı evde yaşayan diğerlerinde yok. Aynı besinler aynı ortam nedenini bilemiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 13:07