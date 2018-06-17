HABER:Ceylan Beykoz

D-100 karayolu üzerinden İstanbul istikametine giden Murat Yorkun idaresindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, Çaydurt kavşağından Gökçesu istikametine dönmek isteyen Celalettin Kavcıoğlu yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed, Ramazan ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralanırken, minibüs sürücüsü kazadan yara alamadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınlarının kaza yaptığını duyan vatandaşlar olay yerinde bulunan araçları görünce, yaralananların öldüğünü düşünerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri ağlayan vatandaşları, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teselli etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntüsünde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün, yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket ettiği, bu sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin minibüse hızla çarptığı yer alıyor.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde bulunan kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.