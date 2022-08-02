Çaydurt’ta Yangın!

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, dün akşam saatlerinde Bolu’nun Çaydurt bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Akşamüzeri civarında bölgede trafik kontrolü yapan polis ekipleri, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark etti. Ekipleri ile birlikte araç sürücüleri de yangının olduğu bölgeye giderek olası bir facianın önünde geçti. Önce ağaç dallarıyla müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince, polis ekipleri araçtan aldıkları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle ormanda küçük bir alan zarar gördü.

DİKKATİMİZDEN KAÇMIŞ OLSAYDI BÜYÜK BİR ALAN KÜLE DÖNEBİLİRDİ

Aracıyla trafik kontrol noktasında bulunan Harun Dikici, "Polis ekiplerine evraklarımızı gösterdiğimiz esnada ormanlık alandan duman çıktığını gördük. Yangını Polis ekiplerinin yardımıyla büyümeden söndürdük. Sanki bilinçli olarak birileri tarafından yangın çıkarıldığını düşünüyoruz. Dikkatimizden kaçmış olsaydı büyük bir alan küle dönebilirdi" dedi.