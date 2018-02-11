Haber: Aysun Beykoz

İHH İnsanı Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi beşinci yılında okullarda farkındalık oluşturmaya ve yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2013 yılında başlayan İyilikte Yarışan Sınıflar kampanyası vesilesi ile 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 20 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi. Her sınıfın bir yetimin ihtiyacını karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı noktalarına iyilik köprüleri kuruluyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı, hem bugüne kadar yapılan projelerin tanıtımını yapmak hem de ‘Mektup’ isimli kısa filmin gösterimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Fatih’te bir lansman düzenledi. Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve protokol konuşmaları ve ‘Mektup’ isimli kısa filmin gösterimiyle devam etti. Programa; İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, , İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşad Başer, projede en fazla yetimi sahiplenen okullardan biri olan Bolu Çaygökpınar ilkokulu ve diğer okullardan öğrenciler ve yetim gönüllüleri katıldı.

MEKTUP” İSİMLİ KISA FİLM İZLENDİ

Yapılan konuşmaların ardından okullardaki yetim çalışmalarının işlendiği İHH Prodüksiyon Birimi tarafından hazırlanan ’Mektup’ isimli kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından projede emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

23 ÖĞRENCİSİ İLE BİR YETİMİN BAKIMINI ÜSTLENDİ

Bolu Çaygökpınar ilkokulu mevcut 23 öğrencisi ile 1 yetimi sahiplenerek bakımını üstlenmişti. İlimizde yoğun bir katılımla gerçekleşen projede öğrenci sayısına göre Bolu Çaygökpınar ilkokulu projenin örnek okullarından biri olmayı başarmıştı.

“BU PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Çaygökpınar okulu öğretmen ve velilerini Milli Eğitim Müdür Yusuf Cengiz de tebrik etti. “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinde ilimizin önemli yol kat ettiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz “Çaygökpınar ilkokulumuzda 23 öğrencisi ile bir yetimimize sahip çıktı. Tüm okullarımızın bu projeyi sahiplenmesi bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza küçük yaşta yardımlaşmayı, iyiliği öğreten “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

