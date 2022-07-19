Çayın tadı kaçtı!

YUMURTAYA REKOR ZAM

Son olarak Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Yumurta üreticileri fiyatlara yüzde 50 zam yaptı. Buna bağlı olarak, birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan orta boy yumurtanın fiyatı 42 lira seviyesine çıktı. Büyük boy yumurta 45 lira, XL yumurtalar ise 50 liraya satılıyor.

ÇAY 4 LİRA OLDU!

Bolu Kahveciler Ve Otelciler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre odaya bağlı olan kahvehaneler ve çay ocakları için çay, şeker ve diğer gider artışlarından dolayı çay fiyatlarına güncelleme getirildi. Son güncellemelere göre çay, oralet, kuşburnu, kivi, muz 4 liradan, kahve, kakao, neskafe, salep ise 8 liradan satışa sunuluyor. Kafelerde ve restoranlarda ise fiyatlar 12 ila 15 lira arasında seyrediyor.