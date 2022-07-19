Çayın tadı kaçtı!

Son aylarda birçok kaleme gelen zamlar sonrası Temmuz ayı itibariyle önce simit sonra ekmek 4 lira olurken şimdide Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre çayın fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Son aylarda doğalgaz, elektrik, akaryakıt, un ve şekere gelen zamlar sonrasında esnaf kan ağlamaya devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle birçok gıda ürününe zam gelmiş, 90 ila 100 gram arası olan simit 3 liradan 4 liraya, 200 gramlık ekmek ise 3 liradan 4 lira civarında satılmaya başlanmıştı.

Çayın tadı kaçtı!

YUMURTAYA REKOR ZAM

Son olarak Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Yumurta üreticileri fiyatlara yüzde 50 zam yaptı. Buna bağlı olarak, birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan orta boy yumurtanın fiyatı 42 lira seviyesine çıktı. Büyük boy yumurta 45 lira, XL yumurtalar ise 50 liraya satılıyor.

ÇAY 4 LİRA OLDU!

Bolu Kahveciler Ve Otelciler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre odaya bağlı olan kahvehaneler ve çay ocakları için çay, şeker ve diğer gider artışlarından dolayı çay fiyatlarına güncelleme getirildi. Son güncellemelere göre çay, oralet, kuşburnu, kivi, muz 4 liradan, kahve, kakao, neskafe, salep ise 8 liradan satışa sunuluyor. Kafelerde ve restoranlarda ise fiyatlar 12 ila 15 lira arasında seyrediyor.

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