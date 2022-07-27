Çayır Tırtılı Mücadelesinde Başarı Sağlandı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 aydır Bolu ve ilçelerinde meydana gelen çayır tırtılı ile mücadele başlatmıştı. Yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve İl Müdürlüğü ekipleri çayır tırtılı vakalarının kontrol altına alındığını açıkladı.

ÇAYIR TIRTILI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

İklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde özellikle ayçiçeklerinde önemli zarar yapan çayır tırtılını kontrol ve denetim faaliyetlerinde önemli bir mesafe kat edildiğini belirten ekipler, “Çayır tırtılının geçtiğimiz günlerde İlimizde 3 ilçede görülmesiyle birlikte üreticilerimizle organize bir şekilde hareket edilerek hızlı ve zamanında ilaçlama sağlanmıştır. Hızlı ve zamanında uygun ilaç kullanımıyla 3 ilçemizde birkaç parselde görülen çayır tırtılı kontrol altına alınmıştır. Bilindiği üzere zamanında müdahale edilmediği takdirde önemli ekonomik kayıplara yol açan hele ki içerisinde bulunduğumuz dönem içinde stratejik değere haiz yağlık ayçiçeği tarlalarımızda önemli zararlara yol açabilecek bir zararlıdan bahsediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 10:05