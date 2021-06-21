Çaylar küçük Gizem’den



Özel Haber;Okay Özcan

Ege Çarşısında ocakçılık yapan annesi Songül Aykut ve babası Aykut’un yayında askıcı olarak çaycılık yapan 10 yaşındaki Gizem Aykut, kız çocuğu olmasına rağmen, omuzlarında ağır yük taşmaya başladı. İzzet Baysal Caddesi üzerindeki esnaflara askıyla çay götüren küçük Gizem, herkesi kendine hayran bırakmış durumdu.

Pandemi nedeniyle öğrenime uzaktan eğitimle katılan ve bu yıl ortaokul birinci sınıfına geçen 10 yaşındaki Gizem Aykut, aile bütçesine destek olmak için oyun yerine çalışmayı tercih etti. Aslında bu yaşta önce oyun oynaması gerektiğini savunan Gizem, ama kendisine göre önce aile destek olmak ve çalışmak gerektiğini belirterek; “Yaşıtlarım sokaklarda ve evlerinde oyuncaklarıyla oynarken ben çalışmayı tercih ettim. Önce aileye yardım. Esnaflar ve vatandaşlar beni çok seviyor. Askıyla çay dağıtmak benim hoşuma gidiyor. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. Hasta çocuklara bakmak istiyorum” dedi. Baba Adem Aykut; “Kızımızla gurur duyuyoruz. 10 yaşında uyun çağında olmasına rağmen, bizim yanımızda askıyla çay dağıtıyor. Ailemize destekte bulunuyor”

Çekirdek aile olarak çay ocağı işleten ve işletmede kazancı olarak görev yapan anne Songül Aykut’ta; “Ben kazancıyım kızım ve eşim de askıcı olarak müşterilere çay dağıtıyor. Tost yapmakta benim işim. Burada önemli olan kızım. Hiç çekinmeden bizimle birlikte çekirdek aile olarak destekte bulunuyor. Herkes tarafından onun çok sevilmesi, bizi de sevindiriyor” diye konuştular.