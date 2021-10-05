Caz severler bu konser kaçmaz

Klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla 1-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Akbank Caz Festivali’nde Aralık ayında çıkarttığı ilk solo albümle dikkatleri üzerine çeken Bolulu Kaan Çelen de konser verecek.

10 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde, 10 farklı mekanda, Türk caz sahnesinden 100’ün üzerinde sanatçı, performans sergileyecek.

Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali'nde, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu Nazdravefeat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi feat. Anıl Şallıel& Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan OttoJazzEnsemble, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions&ArtoTunçboyacıyan, Okay Temiz &OrientalWind, Baki Duyarlar JazzArk Project feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan &ApostolosSideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün Kadınlar Matinesi feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle SyntheticVision, Deniz Taşar &JAmZZSession, Kaan Çelen Na-Zi-Le, Mousikē DJ Set, Da Poet& Barış Demirel, FlapperSwingBand sahne alacak.

KAAN ÇELEN 7 EKİM’DE SAHNEDE OLACAK

Kaan Çelen, 7 Ekim Perşembe günü saat 21:00’de Bova’da sahne alacak. Davul yolculuğuna 17 yaşında, Ediz Hafızoğlu’ndan aldığı derslerle başlayan Kaan Çelen, müzik eğitimi süresince Ferit Odman ve Cem Aksel ile çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin 2015 yılında düzenlediği New York JazzWorkshop’u ve İzmir Avrupa JazzWorkshop’larına katılan müzisyen, cazın yanı sıra Türk Sanat Müziği Orkestrası ile Türk müziği alanında da çalışmalar yaptı. Sol kolunu kullanamayan ve 15 yaşında fizyoterapistinin tavsiyesiyle müziğe yönelen Kaan Çelen, annesinin adını verdiği ilk albümü “NA-Zİ-LE”yi 2020’de dinleyiciyle buluşturdu. Çelen’e albümde eşlik eden Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Volkan Topakoğlu, Akbank Caz Festivali’ndeki bu özel performansta da sanatçıyla birlikte sahnede olacak. Konserde Kaan Çelen’in albüm parçalarının yanı sıra, kendisi için özel olan caz standartlarına da yer verilecek.