Haber : Esra Öztürk

SEDAŞ’ın 40 Milyon TL yatırım ile devreye aldığı SCADA Projesi hakkında bilgi almak ve SEDAŞ yöneticilerinin tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyleyen Nijeryalı Heyet, SEDAŞ’ın misafirperverliğinden ve gösterilen ilgiden ve SEDAŞ’ın ileri düzeyde bilişim teknolojisi ile donattığı SCADA merkezini görmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler. Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan ve beraberinde yer alan Nijerya’lı heyet elektrik dağıtım sektöründe SCADA uygulaması ile neler yapılabildiğini bizzat yerinde incelemek ve teknolojide gelinen son noktayı görmek istediklerini söylediler. Heyet içinde bulunanPitneyBowesMapInfo Ortadoğu ve Afrika Satış Müdürü Oumar Kebe, ArcticSpatials Limited CEO’su ve Nijerya MapInfopartneri CEO’su OluwatoyinKarounwiBawallah-Olufemi, Nijerya Enugu Elektrik Dağıtım Şirketi Özel Projeler Müdürü UcheomaNsbuchiNyalewechi, STGroup İş Geliştirme Direktörü ve MapInfo Güney Afrika Distribütörü Evan Dean Davies SEDAŞ Çağrı Merkezi ve SCADA Kumanda merkezinde teknik inceleme yaparken, projenin başarıyla uygulanması hakkında da bilgiler aldılar.

Nijerya EnuguElektrik Dağıtım Şirketi Özel Projeler Müdürü UcheomaNsbuchiNyalawechi ziyaretlerinde amaçlarının SEDAŞ SCADA projesinin teknik anlamda güzel uygulamalarınıngörülmesi, şebeke envanter bilgilerinin nasıl alındığının ve merkezi olarak tutulan bilgilerin nasıl değerlendirildiğinin, abonelerin şebekede nereden beslendiğinin görülebilmesi için altyapıda Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) verilerinin nasıl kullanıldığının incelenmesi olduğunu belirtti. CBS-SCADA entegrasyonunun yerinde görülmesi ile kayıp kaçak çalışmaları ve önlenmesinin nasıl sağlanacağı hakkında Nijerya’lı ekip değerli bilgiler aldıklarını, kendilerini misafir eden SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne, Şebeke Yönetim Grup Müdürlüğü’ne ve Coğrafi Bilgi Sistemler Birimine teşekkür ettiklerini belirttiler.