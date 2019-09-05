Cebim yanmasın diyorsan bu kurala uy

Haber: C. Kutay AYKAN

Durdurdukları araçlarda ki sürücüleri de bu konuda bilgilendiren trafik şube ekipleri, kazalarda ve yaralanmalarda hayati önem taşıyan özellikle yangın söndürücü ve ilk yardım çantasının önemini ve zorunluluğunu vurguladılar.

Araçlarında, yangın tüpü, ilk yardım çantası, kriko reflektör gibi ekipmanları araçlarında bulundurmayan sürücülere her bir madde için 108 TL idari para cezası kesildi. Yapılan uygulama sürücüler tarafından memnunlukla karşılandı. Trafik yetkilileri bu tür uygulamaların devam edeceğini bildirdiler.