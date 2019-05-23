Cebinde esrar ile yakalandı

Polis ekipleri tarafından 9 gram esrar ve kurusıkı tabanca ile yakalanan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine yollandı. Şahıs uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle takibe alınmıştı.