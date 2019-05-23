Cebinde esrar ile yakalandı

Polis ekipleri tarafından 9 gram esrar ve kurusıkı tabanca ile yakalanan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine yollandı. Şahıs uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle takibe alınmıştı.

Cebinde esrar ile yakalandı

HABER:Birol Ertunç

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Adem Z. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde satmak’ suçundan hakim karşısına çıkarılan Zengin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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