ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti

Halkın Katılımı Toplantısı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Mangırlar Köyü, Çam Tarla ve Kurbağlık Mevkiileri, 161 Ada, 113, 115, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ve 131 numaralı parsellerde Broiler Damızlık Tavuk Yetiştirme Tesisi projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

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