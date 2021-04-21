ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Bolu İli, Merkez İlçesi, Vakıfgeçitveren Köyü, 102 Ada, 26 nolu parselde Atık Yakma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi'nin yapılması planlamaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.