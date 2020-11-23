Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ahmet Yoltaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan çağdaş bireyler olarak yetiştiren ve bu doğrultuda geleceğe hazırlayan, onlara iyiliği ve doğruyu gösteren, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini, milli ve manevi değerlerini öğreten öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz, gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen kutsal bir görev yapmaktadırlar.

“CEHALETİN DÜŞMANI ÖĞRETMENDİR”

Tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, saygının, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir?’ diyerek, öğretmenlerin toplum için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Bu vesileyle; kutsal görevlerinin bilinciyle, ülkemizin her yerinde her şartta fedakarca görev yapan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 12:33