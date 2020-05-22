ÇEKİŞTİRMENİZE GEREK YOK !

( Ses kaydı birazdan eklenecek )

Geçtiğimiz günlerde birazcık hava almak için bahçeye çıktım. Sokaktan geçenleri izlemeye başladım. Bahçemizin tam karşısında market olduğu için bu salgın günlerinde bile orada her zaman bir hareketlilik vardır. Zaten ben bazen insanların davranışlarını anlayamıyorum. Çoğu zaman yiyeceklerinden fazla, kullanacaklarından fazla alışveriş yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü düşünürsek normal bir insan günde 3 tabak yemekle doyar hatta fazla bile dedim.

Ancak biz sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak dediklerinde bile önce çikolata alıyoruz. Yani ihtiyacımızdan fazla tüketiyoruz. Sonrada şişmanladık diye yakınıyoruz. Şimdi bazıları gülümseyerek “Ne yapalım aç mı duralım diyecekler? “ hayır, tabi ki aç durun demiyorum ama hayatta her şeyde dengeli olmak lazım. Hele hele bu salgın günlerinde dengeli ve dikkatli olunursa sağlıklı yaşana bileceğini unutmamalıyız.

Neyse iste bahçe insanları izlemeye devam ederken bastonlu ve gözlüklü biri güzüme takıldı. Adamın görme yetersizliği olduğu belliydi ve markete girmeye çalışıyordu. Marketin ününde de az bir merdiven var. Bastonla yoklayarak o merdivenleri yavaşça çıktı. Tam marketin kapısının önün geldiği sırada Market’te gelen müşterilerden biri adamı çekiştirerek markete soktu.

İçerde ne oldu bilmiyorum. Adam belli bir süre sonra dışarı çıktı. Elinde poşetler ve baston bende izliyorum ne yapacak diye. Yine bastonla yoklayarak merdivenleri buldu bacağının birini merdiven tırabzanlarına dayayarak yani tırabzanları tutmadan ama hissederek yavaş yavaş merdivenlerden inmek için adım atmaya başladı.

Tam o sıra da yine markete gelen bir müşteri adamı gördü. yandaki tırabzanlara eliyle dokunmaktan bile imtina eden adamı dokunabilir miyim diye seslenmeden kolundan tuttu merdivenlerden hızlıca indirdi. Görme yetersizliği olan adam yolda yavaş yavaş yürüyerek uzaklaştı. Şimdi anlatınca birçoğunuz. Ne var bunda insanlar yardım etmiş ne güzel diyecek ancak yardım etmek için izin aldı mı?

Şöyle bir şey var. “ biz millet olarak yardım etmeyi çok severiz her fırsatta birilerine yardım etmeye çalışırız. içinde bulunduğumuz ramazan ayında bu yardım severliğimiz daha da artar. Tamam, bu iyi bir şey ancak yardım ederken de dengeyi ve kontrolü hiçbir zaman unutmamalıyız. Biliyorsunuz bende yürüyemiyorum zaman zaman yapmakta zorlandığım şeyler oluyor. O anlarda yardım etmek isteyenlere bir dakika bana dokunmayın. Bu işi kendim daha kolay yapabilirim. Eğer dokunursanız dengemi bozarsınız ve dikkatimi dağıtırsanız bana yardımcı olamazsınız! Derim. Yani bence kontrolsüz ve dengesiz yardım, yardım değildir.

Size anlatmaya çalıştığım olayda da kontrolsüz bir yardım meydana geldi. Çünkü orada illa bir şey yapılacaksa “ göremeyen arkadaşımızı sesli olarak yönlendire bilirdiniz ya da ne bileyim hiçbir şey yapmadan onu izleyip yardıma ihtiyacı olması halinde yardım edebilirdiniz.” Şu yaşadığımız salgın dünlerinde İlla temas etmenize çekiştirmenize gerek var mıydı? Yardım ettiğiniz insan tırabzanlardan bile tuttun maktan çekiniyordu. İyi izleseydiniz bunu fark ederdiniz.

Zaten bu anlatmaya çalıştığım olay yani özel gereksinimli bireylere bu şekilde yaklaşıp yardım etmeye çalışmak en çok yapılan hatalardandır. Buda bence toplumun bakış açısından kaynaklanıyor. Toplumumuz hala özel gereksinimli bireylerin kendi başlarına yardımsız yaşayabileceğine inanmıyor. Özel gereksinimli bir bireye bakıma muhtaç gibi görüyor. Hâlbuki Özel gereksinimli bireylerde birçok şeyi yapabilirler, çalışıp ürete bilirler. Marketten kendi alışverişlerini yapabilirler. Eğer bakış açınızı biraz değiştirip bu şekil bakmayı ve gözlem yapmayı öğrenirsek inanım yardımlarınız daha anlamlı daha bilinçli olur. En önemlisi de bu bakış açısıyla birçok engeli ortadan kaldırmış oluruz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…